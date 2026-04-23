قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 الصادر في 23 أبريل 2026، قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 742 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمى والابتكار مع الاتحاد الأوروبى.

تشارك مصر، كدولة شريكة، وتساهم فى جميع مراحل برنامج «أفق أوروبا» – البرنامج الإطارى للبحث والابتكار – المشار إليه فى المادة (4) من لائحة الاتحاد الأوروبي 695/2021، والمنفذ من خلال البرنامج المحدد المنشأ بموجب قرار (الاتحاد الأوروبي) رقم 764/2021، بأحدث إصداراته، ومن خلال مساهمة مالية للمعهد الأوروبى للابتكار والتكنولوجيا.

تطبق لائحة الاتحاد الأوروبي 819/2021 للبرلمان الأوروبى والمجلس، وقرار الاتحاد الأوروبي رقم 820/2021، بأحدث صيغهما، على مشاركة الكيانات القانونية المصرية فى مجتمعات المعرفة والابتكار.

وتخضع مشاركة مصر أو الكيانات القانونية المصرية فى برنامج أفق أوروبا لمساهمة مصر المالية فى البرنامج وتكاليف الإدارة والتنفيذ والتشغيل ذات الصلة فى إطار الميزانية العامة للاتحاد الأوروبى.

وتكون المساهمة المالية على شكل: أ مساهمة تشغيلية؛ وب رسوم مشاركة.

وتكون المساهمة المالية على شكل دفعة سنوية تُدفع على قسطين، ويُستحق سدادها فى موعد أقصاه شهرى مايو وأكتوبر.

وتغطى المساهمة التشغيلية النفقات التشغيلية ونفقات الدعم للبرنامج، وتكون إضافية، سواء فى مخصصات الالتزام أو الدفع، إلى المبالغ المدرجة فى ميزانية الاتحاد المعتمدة نهائياً لبرنامج أفق أوروبا، بما فى ذلك أى مخصصات تتوافق مع عمليات إلغاء الالتزامات المتاحة مرة أخرى على النحو المشار إليه فى المادة 15 (3) من لائحة الاتحاد الأوروبى والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية رقم 2509/2024 للبرلمان الأوروبى.

