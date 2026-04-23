السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة مزرعة البط بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بشارع عمرو ابن العاصي بمنطقة مزرعة البط بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

تم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق داخل شقة سكنية بالدور الأول علوي، ومنع امتداد النيران لباقي المبنى والعقارات المجاورة، وقامت القوات بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث وسؤال شهود العيان.