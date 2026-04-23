عرض ثلاثية «الطريق إلى الله» في المسرح الصغير بدار الأوبرا الأربعاء المقبل

تنظم الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، أمسية سينمائية الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل ٢٩ أبريل على المسرح الصغير.



وتشهد الأمسية عرض فيلم ثلاثية "الطريق إلى الله"، آخر أعمال المخرج الكبير الراحل شادي عبد السلام، الذي قام بتصوير بعض المشاهد، لكن وافته المنية قبل استكماله.

وقد تولّى استكمال المراحل النهائية للعمل تلميذه وصديقه الأستاذ الدكتور مجدي عبد الرحمن، مستندًا إلى نحو ٧٥ دقيقة تم تصويرها بالفعل، إلى جانب كراسة بخط يد المخرج الراحل تضم ١٢٩ صفحة، احتوت على أفكار أولية ومعالجات ومسودات تفصيلية لمشاهد الفيلم.

عقب عرض الفيلم، تُعقد ندوة نقاشية يديرها الناقد السينمائي الكبير عصام زكريا، حيث يتم تناول العمل وتحليله في حوار مفتوح مع ضيوف المنصة والجمهور.

يذكر أن الثلاثية تتكون من ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول بعنوان «الحصن»، والثاني بعنوان «الدنداراوية»، وتدور فكرة الفيلمين حول سعي الإنسان المصري لفهم الحياة وممارستها بشكل صحيح وإيجابي من خلال صلته الدائمة بالله، والسعي لنيل رضاه بالذكر، والتمسك بالأرض، والروح الطيبة، وتوحيد المعبود.

جاء ذلك ضمن مشروع بدأه شادي عبد السلام في منتصف سبعينيات القرن الماضي لوصف مصر القديمة سينمائيًا.

أما الجزء الثالث، فيقدّم اقترابًا ومشاهدة لتصوّر شادي عبد السلام لما كان سيكون عليه حلمه السينمائي الذي لم يكتمل «مأساة البيت الكبير – أخناتون»، وهو المشروع الذي ظل يعمل عليه قرابة ١٢ عامًا، دون أن تتاح له فرصة تنفيذه نظرًا لوفاته.

ويُعد شادي عبد السلام أحد أبرز رموز السينما المصرية، ومن أهم أعماله فيلم «المومياء»، الذي يُصنّف كعلامة فارقة وأحد أعمدة السينما المصرية والعالمية لما يتمتع به من رؤية فنية وبصرية متفردة.