شباب النواب توصي بتفعيل أوقات مخصصة لذوي الهمم في الأندية ومراكز الشباب

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، اجتماعًا لمناقشة سبل دعم وتمكين ذوي الهمم داخل الأندية ومراكز الشباب، في ضوء عدم تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتحديد أوقات مخصصة لممارسة أنشطتهم على مستوى الجمهورية.

وأوصت اللجنة خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، بضرورة الالتزام بتفعيل القرار الوزاري الذي ينص على تخصيص فترات زمنية محددة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل جميع الأندية، بما يضمن لهم بيئة مناسبة وآمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

كما شددت اللجنة على أهمية قيام وزارة الشباب والرياضة بإجراء حصر شامل لجميع مراكز الشباب والأندية، لبيان مدى جاهزيتها من حيث الأدوات والإمكانات المخصصة لأنشطة ذوي الهمم، مع تحديد المنشآت غير المؤهلة للعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وألزمت التوصيات مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات بالإعلان بشكل واضح عن التوقيتات المتاحة لممارسة أنشطة ذوي الهمم عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لكل مديرية، مع متابعة دورية من قبل الوزارة لضمان تنفيذ تلك التعليمات.

كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وممثلي وزارة الشباب والرياضة، لبحث ملف “كود الإتاحة” داخل الأندية ومراكز الشباب، ومتابعة مدى توافر الإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة الأنشطة الخاصة بذوي الاحتياجات، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال الفترة المقبلة ورفع تقرير شامل بنتائجها وتوصياتها.