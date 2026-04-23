ضبط 56 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بقيادة المهندس محمد رجب هدية، وكيل الوزارة، من تنفيذ حملة رقابية مكبرة بمشاركة الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والإدارة العامة للرقابة على المواد البترولية، ومباحث التموين، بمراكز إيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها كل من سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات، عن ضبط إجمالي 56.250 لتر سولار شملت تجميع إحدى محطات تموين السيارات لـ6250 لتر بغرض إعادة البيع في السوق السوداء، ورصد 5 محطات تصرفت في كميات من السولار بلغت 50.000 لتر بالمخالفة للقانون.

وتمت الحملة برئاسة رضا النوام، مفتش الرقابة التجارية بالمديرية، ومحمد ريحان، مفتش بالوزارة، وبمشاركة فريق عمل ضم كل من مصطفى فريج، مأمور الضبط القضائي، ومجدي عبد الغني، مدير تموين شبراخيت، وأنهار صلاح، مفتشة بالوزارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.