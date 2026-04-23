لجنة حماية المستهلك ببني سويف تضبط لحومًا منتهية الصلاحية في مطعم

نفذت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف حملة رقابية مكبرة استهدفت عددًا من المطاعم والأسواق والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، وفي إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والمنشآت، بما يضمن توافر السلع وتحقيق الانضباط في المنظومة الخدمية والصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية داخل أحد المطاعم بمدينة بني سويف، إلى جانب رصد مخالفات صحية وبيئية وتموينية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

شارك في الحملة : د. سامي محمد عادل من الطب البيطري، عزة بسيوني مدير تموين البندر، عبد الحي سيد نائب رئيس مدينة بني سويف، أحمد عويس إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وباقي أعضاء اللجنة أحمد عبد المنعم، محمد سيد عفيفي، وائل محمد عبد اللطيف، محمد صلاح، إسراء توفيق