إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية بمستشفى كفر الدوار

في تدخل طبي عاجل وحاسم، نجح الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى كفر الدوار العام، في إنقاذ 3 حالات حرجة تعاني من جلطات مكتملة بالشرايين التاجية، حيث كانت إحدى الحالات في حالة حرجة وتخضع لجهاز التنفس الصناعي.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالات وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، حيث تم إجراء القسطرة القلبية وتركيب دعامات دوائية لكافة الحالات، مما أسفر عن استقرار حالتهم الصحية، ونجاح الفريق في فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي، وتحسن الحالات بشكل ملحوظ.

وبعد المتابعة الدقيقة، تم خروج جميع الحالات إلى منازلهم في حالة تحسن تام خلال 48 ساعة فقط، في إنجاز يعكس سرعة التشخيص ودقة التدخل الطبي في الوقت المناسب.

وقد تم إجراء هذه التدخلات من خلال فريق طبي متميز ضم: الدكتور محمود عبد المقصود، الدكتور أحمد شوقي، الدكتور أحمد بدوي، الدكتور حسن صلاح المر، بإشراف التمريض: منى رجب، مروة خميس، تمريض القسطرة: عمرو السيد رمضان، عبد الله عاطف محمد، إسراء هارون، دينا إبراهيم، فنيي التصوير الطبي: حمدي حامد حامد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر فؤاد أبو مصطفى، مدير المستشفى، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة وجاهزية الفريق الطبي، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية.

مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التحسن السريع وخروج الحالات خلال 48 ساعة يُعد دليلًا على دقة التشخيص وجودة الرعاية الطبية المقدمة داخل وحدة القسطرة القلبية، والتكامل بين جميع الفرق الطبية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بكفاءة الفريق الطبي وسرعة استجابته في التعامل مع الحالات الحرجة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مدى التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية داخل مستشفيات المحافظة، والحرص المستمر على تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطنين.