فتح كوبري مدخل مدينة كفر الدوار.. وتحسن السيولة المرورية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، فتح كوبري مدخل المدينة أمام حركة السيارات والمواطنين.

ويعد الكوبري أحد أهم المحاور المرورية الحيوية، حيث يمثل نقطة ربط رئيسية بمدخل المدينة، ويسهم بشكل مباشر في تقليل الكثافات المرورية وتيسير حركة التنقل بين مختلف المناطق.

وأكد رئيس المدينة أن فتح الكوبري يأتي ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية، بما يحقق انسيابية مرورية أكبر ويخفف الضغط على الشوارع الرئيسية.

وانعكس فتح الكوبري بشكل فوري على الحركة المرورية، حيث شهدت المنطقة تحسنًا ملحوظًا في السيولة وانخفاضًا في التكدسات.

ودعت الوحدة المحلية قائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد المرور، حفاظًا على سلامة الجميع وضمان استدامة الاستفادة المرورية من الكوبري.