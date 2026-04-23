سفير مصر برومانيا يزور وفد ضباط المراقبة الجوية المشارك في IFATCA ببوخارست | صور

قام السفير محمد مصطفى عرفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، بزيارة وفد نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، المشارك في فعاليات المؤتمر الـ65 للاتحاد الفيدرالي الدولي لضباط المراقبة الجوية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر المنعقد بالعاصمة بوخارست.

وكان في استقبال السفير المصري، كابتن محمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية ورئيس الوفد المشارك، يرافقه وفد من ضباط المراقبة الجوية المصريين.

وأشاد السفير عرفي بالجهود المتميزة التي يبذلها ضباط المراقبة الجوية المصريون في الحفاظ على سلامة وأمن المجال الجوي المصري، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة، مؤكدًا على الكفاءة العالية والأداء الاحترافي الذي يتمتع به الكوادر المصرية، خاصة خلال فترات إغلاق المجالات الجوية ببعض الدول المجاورة.

من جانبه، أعرب الكابتن محمد عبد المنعم عن تقديره للدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها في الخارج، لا سيما ممثليها في المحافل الدولية، مؤكدًا حرص النادي على تعزيز مكانة مصر في مجال المراقبة الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال زيارته للوفد، التقى السفير المصري، هيلينا خوستروم فالك، رئيسة الاتحاد الفيدرالي الدولي لضباط المراقبة الجوية (IFATCA)، والتي رحبت بحضوره معربة عن اعتزاز الاتحاد بالمشاركة الفعالة للوفد المصري في جلسات وأنشطة المؤتمر.

وأكدت رئيسة الاتحاد الدولي أن الحضور المصري القوي يعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة أحدث النظم العالمية في إدارة الحركة الجوية.

خلال الاجتماع، أعرب السفير المصري عن تقديره البالغ للتنظيم المتميز للمؤتمر، مؤكداً أن هذا المستوى من الاحترافية يعكس التزام الاتحاد الدولي (إيفاتكا) بتعزيز الصورة الذهنية والمهنية لقطاع المراقبة الجوية على مستوى العالم، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد في تطوير معايير السلامة الجوية.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجالات الإعلام والاتصال، بحضور رئيسة اللجنة الدولية المختصة، بما يسهم في تسليط الضوء على الدور المحوري لضباط المراقبة الجوية المصريين في منظومة الطيران الإقليمية والدولية.