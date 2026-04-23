سيطرة حمراء علي الجوائز الفردية في بطولة أفريقيا للطائرة

سيطرن لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي «سيدات» على غالبية الجوائز الفردية للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، التي نظمها ‏النادي بمقره بالجزيرة‎.‎



وحصلت ندى وليد على جائزة أفضل ليبرو، ودانا شوقي على أفضل معدة، وزينة العلمي على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.‏

تهنئة خاصة

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبات فريق الكرة الطائرة والجهاز الفني والإداري والطبي عقب التتويج ببطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية، مؤكدًا على أن ما تحقق هذا الموسم هو إنجازٌ استثنائيٌّ يُضاف إلى تاريخ طائرة الأهلي.



وأكد على أن التتويج باللقب القاري، والتأهل للمحفل العالمي لم يأتِ من فراغ، بل نتاج عمل جماعي تُوج بحصد خمس بطولات هذا الموسم، «دوري المرتبط، وكأس السوبر المصري، ودوري السوبر، وكأس مصر، وبطولة إفريقيا للأندية»، وأشار رئيس النادي إلى أن لاعبات الأهلي قدّمن نموذجًا يُحتذى في الإصرار والعزيمة والأداء المشرف طوال مشوار البطولة، وأن هذا الإنجاز الكبير يضع الفريق أمام مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، للاستمرار في حصد البطولات. ووجه رئيس النادي الشكر إلى جماهير الأهلي الوفية التي تواجدت في الصالة المغطاة وساندت الفريق بقوة، وتحرص دائمًا على الوقوف وراء فرق النادي في كافة المناسبات، مؤكدًا على أن هذا الدعم يمثل الدافع الحقيقي وراء استمرار النجاحات وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.