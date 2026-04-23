سلام يبحث مع بلاسخارت تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق مسار المفاوضات

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام، في السرايا الحكومية، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جينين هينيس بلاسخارت، حيث جرى بحث الأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية. وتركّز النقاش على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووقف جميع الخروقات بما يضمن الاستقرار ويحدّ من التوترات القائمة.

كما تناول اللقاء المستجدات المرتبطة بإطلاق مسار المفاوضات، حيث تم التأكيد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا المسار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، ويفتح الباب أمام حلول مستدامة للأزمات الراهنة.