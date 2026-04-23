الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحرك برلماني بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي على الفلاح

الفلاح
الفلاح
فريدة محمد

تقدم نادي عبدالرسول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة، بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وتداعياته على الفلاح المصري.

وقال النائب "نادي عبدالرسول"، في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي العالمي تحديات غير مسبوقة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، يزداد الضغط على الزراعة في مصر، مع تصاعد المخاوف من أزمة وشيكة في سوق الأسمدة، التي تعد من أهم مدخلات الإنتاج الزراعي.

وتابع "عبدالرسول"، وسط تقلبات الأسعار العالمية، وارتفاع تكلفة الطاقة، وحالة الترقب السائدة في الأسواق المحلية، يجد المزارع نفسه في مواجهة معادلة معقدة تهدد استقرار الإنتاج الزراعي، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء.

وأوضح، هذه التحديات لا تحدث في فراغ، إذ تأتي في سياق دولي مضطرب حيث يعاني سوق الأسمدة العالمي من زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، الذي يعد المكون الأساسي في صناعة الأسمدة، إضافة إلى تراجع المعروض في بعض الأسواق الكبرى وفرض قيود تصديرية من دول منتجة.

ونوّه إلى إنه على الرغم من تصدر مصر المرتبة السابعة عالميًا فى تصدير الأسمدة بإنتاج 17.9 مليون طن سنويًا، حسب إحصائيات وزارة الزراعة، إلا أن الفلاح يواجه صعوبات حقيقية بشأن تأمين احتياجاته من الأسمدة من السوق المحلية، بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار داخل السوق الحرة.

ولفت إلى أن منظومة الدعم الحالية، على الرغم من أهميتها، لا تشمل جميع المزارعين، بل تقتصر على أصحاب الحيازات الزراعية الرسمية، مما ترك شريحة واسعة من الفلاحين تحت رحمة السوق الحرة، ويتحملون تكاليف مرتفعة قد تؤثر على قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج.

وتوقع، أن الأسواق العالمية قد تشهد مزيدًا من التوتر في الفترة القادمة نتيجة تراجع بعض المنتجين وخروجهم من السوق بسبب الأزمات الجيوسياسية، إضافة إلى القيود التي فرضتها بعض الدول الكبرى على صادراتها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار.

وطالب النائب نادي عبدالرسول بضرورة تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وإعادة النظر في سياسات التصدير، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي أولًا قبل توجيه الإنتاج إلى الخارج، كما دعا إلى ضرورة إيجاد آلية عادلة لتوصيل الدعم إلى المزارعين الفعليين وليس فقط إلى أصحاب الحيازات الورقية.
 

م نادي عبدالرسول مجلس النواب المستشار هشام بدوي

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

المغنيسيوم
المغنيسيوم
المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها
نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم فى اخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟
بعد نظام الطيبات..ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

