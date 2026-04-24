مدة حفظ بقايا الطعام في الثلاجة والطريقة الصحية

يلجأ العديد من الأشخاص لتخزين بواقي الطعام في الثلاجة أو الفريزر، يعتمد قرار تخزين بقايا الطعام في الثلاجة أو الفريزر بشكل أساسي على كمية الطعام المتبقية لديك والمدة التي تريد الاحتفاظ بها.

إذا كنت ستتناول الطعام خلال أيام قليلة، فقد يكون حفظه في الثلاجة هو الخيار الأمثل، أما إذا كانت الكمية كبيرة، ففكر في تجميد ما تبقى من الطعام

كيفية تخزين بقايا الطعام بشكل سليم

يجب التأكد من وضع كل شيء في وعاء محكم الإغلاق لمنع وصول الهواء إليه" هذا لا يمنع اختلاط النكهات من الثلاجة فحسب، بل يقلل أيضًا من احتمالية فساد الطعام".

ما مدة حفظ بقايا الطعام في الثلاجة

يمكن حفظ بقايا الطعام في الثلاجة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام أو تجميدها لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر