أشرف زكي يهنئ ابنته مريم بعيد ميلادها.. ماذا قال؟

هنأ الفنان أشرف زكي، نجلته مريم أشرف زكي، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك أشرف زكي صورة من الاحتفال، وعلق: “كل سنة وانتي قلبي بحبك”.

وكانت قد كشفت الفنانة مريم أشرف زكي عن كواليس مشاركاها فى مسلسل “أولاد الراعي” الذى عرض ضمن السباق الرمضاني.

وقالت مريم أشرف زكي في تصريحات إذاعية لها: بصراحة أول رمضان أحس إن إحنا التلاتة بنحتفل بحاجة خاصة جدًا، أنا وماما ومايا، كل واحدة فينا عندها شغل معروض، فالإحساس مختلف ومفرّح قوي وكنت فخورة جدًا بمايا، وده أول إخراج ليها، وكانت حاجة تفرّح القلب بجد، بالنسبة لمسلسل أولاد الراعي، لما جالي الدور بابا وماما قالولي من أول لحظة: "ده دور عمرك" والشخصية فعلًا مكتوبة بطريقة حلوة جدًا، ومع إنّي بقدم دور بنت الفنان خالد الصاوي، وده في حد ذاته مسؤولية كبيرة، لكن كمان الوقوف قدام نجوم كبار زي خالد الصاوي، وماجد المصري، وأحمد عيد، ونيرمين الفقي كان تحدي ضخم بالنسبة لي.

وأضافت مريم أشرف زكي : كنت لازم أذاكر كويس جدًا، مذاكرة بجد مش هزار، علشان أبقى قد الفرصة دي وفاكرة أول بروفة ترابيزة كنت متوترة جدًا، مع إني كنت مذاكرة، ورهبة النجوم الكبار حاجة تانية خالص ورغم إنهم أصحاب بابا وماما وبشوفهم في البيت عادي، لكن أول ما بندخل لوكيشن الشغل الموضوع بيختلف تمامًا، بيبقى فيه احترافية ومسؤولية، ومفيش هزار.