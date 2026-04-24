لحماية صحة أسرتك .. نصائح من الخبراء حول كيفية الطهي بدون زيت

يتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أنه من السهل طهي طعام شهي بدون زيت أو زبدة. فإلى جانب كونه صحيًا أكثر، ليس من الصعب التحوّل إلى الطهي بدون زيت. ستظلّون قادرين على طهي أطباقكم بالبخار والسلق والغلي والطبخ على نار هادئة بنفس الطريقة.

لماذا نطهو بدون زيت؟

يُسوّق لبعض الزيوت على أنها أطعمة صحية. لكن في الحقيقة، لا يوجد زيت صحي تمامًا، حتى زيت جوز الهند أو زيت بذور الكتان أو زيت الزيتون. الزيت عبارة عن دهون خالصة (بعد إزالة جميع العناصر الغذائية الأخرى) ويحتوي على سعرات حرارية لكل جرام أكثر من أي طعام آخر.

-اختر أدوات الطهي المناسبة

يُعدّ الطهي بدون زيت باستخدام الأواني والمقالي غير اللاصقة في غاية السهولة، لأن الطعام لا يلتصق بها. إذا كنت ترغب في تجنب التيفلون، فاستخدم مقلاة من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات قاعدة سميكة وعالية الجودة. كما تُعدّ المقالي المصنوعة من الحديد الزهر المطلي بالمينا والتيتانيوم الخزفي خيارات جيدة أيضًا.

استخدم أواني فرن غير لاصقة أو مصنوعة من السيليكون لسهولة إخراج الطعام عند تحميص الخضراوات أو خبز الحلويات الخالية من الزيت، أو يمكنك تبطين صينية الخبز العادية بورق الزبدة، حيث لا يلتصق به شيء.

عند طهي طبق يتطلب أن يكون جافًا، استخدم موزع اللهب (أو ما يُعرف أيضًا بمُخفِّف اللهب)، الذي يُوزِّع الحرارة بالتساوي دون أن يُسبِّب حلقات احتراق على حافة المقلاة أثناء طهي الطعام. يُفيد موزع اللهب أيضًا عند الرغبة في طهي شيء ما على الموقد دون الحاجة إلى التركيز عليه بشكل كامل، ما يُتيح لك التركيز على مهام أخرى، كما يُفيد أيضًا عندما تكون مقاليك غير جيدة أو عند تحضير طبق يتطلب حرارة منخفضة وثابتة.

-اختر طريقة الطهي الخالية من الزيت

القلي السريع والتحمير: أكثر سؤال يُطرح حول هذا الموضوع هو كيفية القلي السريع أو التحمير بدون زبدة أو زيت. السر يكمن في استخدام كميات قليلة من الماء أو المرق، بإضافة كمية صغيرة (ملعقة أو ملعقتين كبيرتين) في كل مرة. كرري ذلك حسب الحاجة لطهي الطعام وتحميره، دون تبخيره. تذكري أيضًا تقليب الطعام من حين لآخر بملعقة خشبية حتى لا يحترق.

التحميص: لا داعي لدهن الخضراوات أو الأطعمة الأخرى بالزيت قبل تحميصها في الفرن. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا، لكنها ستتحمر وتُحمّر جيدًا في النهاية. قبل وضعها في الفرن، تبل الخضار بالتوابل والأعشاب، مع القليل من مرق الخضار أو مزيج خفيف من الماء وصلصة الصويا.

بديل القلي العميق: قد تحتاج إلى بعض الوقت للتعوّد عليه،استمتع بهذا الخيار غير الدهني واللذيذ (والأكثر صحة) لخبز البطاطس والخضار بدلاً من قليها. يمكنك حتى خبز فطائر أو خضار لذيذة (بدون بيض) عن طريق غمسها قليلاً في خليط نشا الذرة المخلوط بالماء أو حليب نباتي غير محلى وغير منكه، ثم تغطيتها بفتات الخبز الأسمر أو دقيق الذرة. استخدم صواني خبز غير لاصقة أو سيليكون أو مبطنة بورق الزبدة للحصول على قشرة خارجية مقرمشة.

المصدر: forksoverknives