برلمانية: الخطة الخمسية للبترول تدعم الناتج القومي وتوفر موارد إضافية للدولة

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، ما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية بشأن تنفيذ خطة خمسية لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول واستيعاب الزيادات المتوقعة في الإنتاج، مؤكدة أن هذه الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة أكثر جاهزية للمشروعات الجديدة، وهو ما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل.



وأشارت " أبو زيد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن استيعاب الزيادات في الإنتاج يمثل عنصرًا أساسيًا لتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية تدعم الناتج القومي وتوفر موارد إضافية للدولة.



وشددت عضو النواب على ضرورة استمرار تطوير قطاع البترول والطاقة يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، ويدعم خطط التنمية الشاملة ويقوي الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

جاء ذلك بعد أن أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ينفذ خطة خمسية طموحة لزيادة الإنتاج، ترتكز على تطوير وتوسعة البنية التحتية الحالية بما يضمن استيعاب الزيادات المستهدفة في الاحتياطيات والإنتاج، وتسريع ربطها على الخريطة الإنتاجية، لتفادي أي اختناقات قد تؤخر الاستفادة من الإمكانات الإضافية.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول خفض الفاتورة الاستيرادية، مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم التوسع في صناعات القيمة المضافة.