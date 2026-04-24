إخماد حريق في شقة سكنية بملوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بملوي جنوب المنيا ، من اخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلع حريق داخل شقة سكنية في شارع المجيدي بمدينة ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقامت قوات الحماية من اخماد الحريق بالدفع بثلاث سيارات إطفاء ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية.

وبالمعاينة لموقع البلاغ وبالفحص تبين ان الحريق نشب اثر وقوع ماس كهربائي داخل الشقه، مما اسفر عن اندلاع النيران وتسبب في احداث تلفيات بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.