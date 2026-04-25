برلماني: دعم القيادة السياسية يدفع تطوير الصحة.. ويجب التوسع في القوافل الطبية

أكد النائب نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تصدر قطاع الصحة أولويات الحكومة، تعكس التزام حقيقي بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية للمواطنين.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن الدولة تواصل جهودها لتطوير المنظومة الصحية بشكل متكامل، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الصحية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في التعامل مع الحالات الإنسانية وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة بشكل سريع، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة في هذا الملف الحيوي.

كما ثمن النائب جهود القوافل الطبية الشاملة التي تستهدف الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يعزز من كفاءة هذه المبادرات، خاصة في تقديم خدمات طبية مجانية.

واختتم العطار على أهمية استمرار هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة التوسع في عدد القوافل الطبية وانتشارها الجغرافي، لضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة صحية عادلة ومستدامة.