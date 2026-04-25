أخبار الوادي الجديد: طفرة ملحوظة في إنتاج وتوريد القمح.. وضبط 59 مخالفة تموينية وتفتيش 118 منشأة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

محافظ الوادي الجديد تشيد بجهود الجهات التنفيذية خلال موسم الحصاد

وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، تقديرها إلى مديرية التموين بالمحافظة وكل الجهات التنفيذية والرقابية المشاركة في منظومة توريد القمح المحلي، وذلك بعد تصدّر المحافظة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في معدلات الحصاد والتوريد حتى الآن، تزامنًا مع انطلاق موسم القمح الجديد.

وأكدت المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية والمزارعين، مشيدة بالدور الفعّال الذي تقوم به مديرية التموين، وجمعيات الائتمان الزراعي، والوحدات المحلية، في تنظيم عمليات الاستلام والتوريد داخل الشون والصوامع، بما يضمن سير العمل بكفاءة عالية ودون معوقات.

وأوضحت أن محافظة الوادي الجديد تشهد هذا العام طفرة ملحوظة في إنتاج وتوريد القمح، نتيجة التوسع في المساحات المزروعة، وتطبيق نظم ري حديثة، إلى جانب المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وهو ما أسهم في رفع جودة المحصول وزيادة معدلات الإنتاج.

كما شددت على أهمية استمرار تكاتف الجهود حتى نهاية الموسم، لضمان تحقيق المستهدفات المقررة من التوريد، وتعزيز دور المحافظة في دعم منظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة، باعتبار القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

واختتمت المحافظ تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يعكس مكانة الوادي الجديد كـ"سلة غذاء واعدة"، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تحقيق نتائج متميزة في موسم توريد القمح المحلي، بفضل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتموينية والمزارعين، حيث أسهمت الجهود المشتركة في رفع معدلات الحصاد والتوريد، مع توفير الدعم الفني واللوجستي، بما يعزز مكانة المحافظة كمصدر رئيسي للمحاصيل الاستراتيجية وداعم قوي للأمن الغذائي في مصر.

ضبط 59 مخالفة تموينية وتفتيش 118 منشأة في حملة على الأسواق والمخابز بالوادي الجديد

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها الرقابية المكثفة، بقيادة إدارة الرقابة التموينية، حيث شهدت الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2026 نشاطًا ميدانيًا واسعًا لضبط الأسواق وحماية المواطنين، وأسفرت الحملات عن تحرير 59 مخالفة تموينية متنوعة.

تحركات ميدانية مكثفة.. رقابة على مدار الساعة

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه خلال هذه الفترة، تم تنفيذ 17 حملة تموينية شملت المرور على 118 منشأة ما بين أسواق ومخابز بلدية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، وجودة السلع، وانتظام إنتاج الخبز المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

أرقام تعكس حجم الجهود

وأكدت وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن تحرير 48 مخالفة بالأسواق، بالإضافة إلى 11 مخالفة بالمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالمواصفات، إلى جانب مخالفات في إنتاج الخبز البلدي المدعم.

توزيع المخالفات على المراكز

ولفتت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى أن المخالفات جاءت موزعة على مراكز المحافظة كالتالي:

الداخلة: 19 مخالفة، الخارجة: 17 مخالفة، الفرافرة: 11 مخالفة، بلاط: 7 مخالفات، باريس: 5 مخالفات

ويؤكد هذا الحصاد الرقابي استمرار مديرية التموين بالوادي الجديد في تكثيف الحملات اليومية بجميع المراكز، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط في المنظومة التموينية داخل المحافظة.

استقرار أسعار اللحوم الطازجة بأسواق الوادي الجديد



تشهد أسواق اللحوم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، حالة من الهدوء والاستقرار في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات مناسبة من مختلف أنواع اللحوم داخل محال الجزارة والمنافذ الحكومية، ما ساهم في تحقيق توازن ملحوظ داخل السوق المحلي.

ورصدت جولة ميدانية استمرار انتظام حركة البيع والشراء، حيث سجلت معدلات الإقبال مستوى متوسطًا، مع حرص المواطنين على شراء احتياجاتهم من اللحوم، خاصة مع استمرار المناسبات الموسمية وزيادة الاستهلاك الغذائي.

وأكد عدد من الجزارين أن وفرة المعروض، سواء من اللحوم البلدية أو المستوردة، كان لها دور كبير في تثبيت الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

وجاءت أسعار اللحوم المتداولة اليوم في أسواق الوادي الجديد على النحو التالي: سجل سعر كيلو اللحم البلدي الطازج نحو 350 جنيهًا، فيما بلغ سعر اللحم المستورد حوالي 270 جنيهًا للكيلوجرام، كما تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 340 و380 جنيهًا، وفقًا لمستوى الجودة ومصدر الذبيحة.

وفيما يخص الكبدة البلدي، فقد تراوح سعر الكيلو بين 370 و400 جنيهًا، بينما سجلت اللحوم المفرومة البلدي أسعارًا ما بين 325 و360 جنيهًا للكيلوجرام، وسط تفاوت بسيط بين المناطق المختلفة داخل المحافظة.

وأشار التجار إلى أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة انتظام عمليات التوريد، إلى جانب التوسع في طرح اللحوم عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، التي توفر بدائل بأسعار مناسبة، ما يسهم في تقليل الضغط على الأسواق الحرة.

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة التموينية والرقابية جهودها المكثفة لضبط الأسواق، من خلال المرور الدوري على محال الجزارة، ومراجعة الأسعار المعلنة، والتأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية.

كما تعمل الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع وزارة التموين على زيادة ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المنافذ الرسمية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتتمتع محافظة الوادي الجديد بقاعدة جيدة في مجال الثروة الحيوانية، حيث يعتمد عدد كبير من الأهالي على تربية الماشية، ما يساهم في دعم السوق المحلي بكميات من اللحوم البلدية، وتستمر مديريات الطب البيطري في تقديم خدمات التحصين والرعاية للمربين، بما يعزز من جودة الإنتاج واستدامته.

وتؤكد المحافظة استمرار هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم، بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل دائم