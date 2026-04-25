حملات مكثفة لضبط المخالفات البيئية بمحافظة الإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتشديد الرقابة على المنظومة البيئية والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

وشنت إدارة شؤون البيئة خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة بنطاق مدينه المستقبل وقرية ابو عطوة، وذلك لضبط المخالفات وتحسين مستوى النظافة العامة.

وقامت إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، بالتنسيق مع وحدة تنظيم المخلفات، وبحضور العقيد محمد حبيب، رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات وأحمد مدحت الصولي رئيس لجنة خدمات المستقبل، بتنفيذ حملات تفتيشية متنوعة (صباحية ومسائية) استهدفت عدداً من المحال التجارية والأنشطة المختلفة؛ للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية القانونية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٦ محاضر "تنبيش" في المخلفات هذا إلى جانب تحرير ٩ محاضر لعدم توفر سلة قمامة بالمحال بجانب تحرير محضر "إدارة نشاط بدون ترخيص" لجمع وفرز المخلفات (مخزن خردة).

كما وجهت اللجنة تنبيهات مشددة لأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والقوانين المنظمة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

وأكدت مروة الخولي، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والتصدي بكل حزم للممارسات العشوائية التي تعيق منظومة النظافة، مشددةً على استمرار الرقابة الدورية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

وتناشد محافظة الإسماعيلية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بالضوابط البيئية، مساهمةً في جهود الدولة نحو إيجاد بيئة نظيفة وآمنة للجميع.