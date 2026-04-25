حقوق أطفال التوحد وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الأنشطة.. مبادرة ببني سويف

نفذت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف " إدارة التنمية الرياضية " بالتعاون مع" الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لأطفال التوحد. أقيمت الفعاليات بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل" أمس الجمعة "،وتهدف الاحتفالية الى تسليط الضوء على حقوق أطفال التوحد وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الأنشطة البدنية والترفيهية

حيث تضمنت مجموعة من المسابقات الترويحية ، والألعاب الصغيرة ، وعروض مسرح العرائس التي تفاعل معها الأطفال بحماس كبير. وتأتي هذه الأنشطة إيماناً من الوزارة بالدور الحيوي للرياضة في تحسين المهارات الحركية والاجتماعية لذوي الإعاقة، ومساعدتهم على الاندماج بشكل فعال في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر لتمكين كافة فئات الشعب.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية السيد الأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومعالى اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، وبتوجيهات وإشراف الدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور، مدير عام القاعدة الشعبية.واشراف وحضور هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، والدكتورة سمية سامي، مندوب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، والدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، وعبدالله سيف، مدير إدارة التنمية الرياضية والسادة الأخصائيين الرياضيين القائمين على التنفيذ من الادارة ، وسط أجواء من البهجة والسعادة على الأطفال وأسرهم.