إحباط محاولة تهريب 4.5 طن مواد بترولية للسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 4,5 طن مواد بترولية "سولار" محملة على سيارتين تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظتى أسوان والأقصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسوان ، الأقصر" قيام (5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى " أسوان ، الأقصر") بتجميع المواد البترولية "السولار" ، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين نقل ، محمل عليهما (15 برميل و30 جركن كبيرة الحجم بمواد بترولية "سولار" وزنت جميعها 4,6 طن ) .. وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلى ، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.