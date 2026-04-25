محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الـ ٤٤.

وقال المحافظ في برقيته: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، التي ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري، والتي تم استردادها واستعادتها كاملة بفضل جنود مصر البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحقيق ذلك الانتصار العظيم.

وفي هذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله عز وجل أن يسدد خطاكم من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحقق لها الأمن والأمان بفضل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ الإسماعيلية برقيات التهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، مهنئًا بذكرى تحرير سيناء.

وأشار إلى أنه سيظل انجازًا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والذي كان نتيجة لأكبر ملحمة انتصارات حربية خاضها الجيش المصري وسطروا بها حروفًا من ذهب في تاريخ مصر الحديث، لتؤكد دائمًا أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية.