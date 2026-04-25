"أمهات مصر" يحذر من صفحات بيع وسائل الغش قبل امتحانات الثانوية العامة

حذرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور، من انتعاش بعض الصفحات والمجموعات عبر منصات التواصل الاجتماعي التي بدأت في الترويج لأدوات ووسائل "الغش الإلكتروني" تزامناً مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة لعام 2026.

وأوضحت مؤسس مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان لها اليوم، أن هذه الصفحات تمارس نوعاً من "النصب الممنهج" والإبتزاز المادي لأولياء الأمور والطلاب، عبر إيهامهم بإمتيازات زائفة وقدرة على اختراق المنظومة الامتحانية، مؤكدة أن هذه المحاولات تهدف فقط إلى تشتيت تركيز الطلاب وهدم مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم بالجهود الإستباقية والمكثفة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026، مثمنةً الاعتماد على أحدث التقنيات في مراقبة اللجان، واستخدام منظومة الكاميرات الذكية ووسائل التفتيش العصري التي تمنع دخول أي أجهزة إلكترونية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: نتابع بتقدير كبير الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة هذا العام، بدءاً من تطوير صناديق نقل الأسئلة المزودة بتقنيات تتبع، وصولاً إلى تدريب الملاحظين على أعلى مستوى، وندرك أن المعركة ضد الغش هي معركة وعي قبل أن تكون معركة تكنولوجيا."

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على ثقة الاتحاد في قدرة الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على إحكام السيطرة على أعمال الغش بكافة صوره، وضمان خروج الماراثون الامتحاني بشكل يليق بمكانة التعليم المصري، وبما يضمن حصول كل طالب على حقه العادل دون انتقاص.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة قوية لأولياء الأمور، قائلة: "لا تنساقوا خلف أوهام المتاجرين بمستقبل أبنائكم، فالغش طريق مسدود نهايته الحرمان من الامتحانات والمساءلة القانونية، استثمروا مجهودكم في دعم الأبناء نفسياً، وثقوا في أن المنظومة التعليمية في 2026 أكثر قوة وتحصيناً من أي وقت مضى."