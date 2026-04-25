فتح الباب: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى التحرير ترسم ملامح مرحلة جديدة من البناء

أكد النائب إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل واحدة من أعظم المحطات في تاريخ الدولة المصرية، باعتبارها تجسيدًا لإرادة شعبٍ لا يعرف المستحيل، ونجح في استعادة أرضه ثم واصل مسيرة البناء والتعمير بثبات وقوة.

وأضاف “فتح الباب”، في تصريحات صحفية، أن سيناء اليوم لم تعد فقط رمزًا للانتصار العسكري والدبلوماسي، بل أصبحت نموذجًا متكاملًا يجمع بين اعتبارات الأمن القومي وخطط التنمية المستدامة، في إطار رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة خاضت معركة شرسة ضد الإرهاب في سيناء، واستطاعت بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة المدنية تحقيق إنجاز كبير في استعادة الأمن والاستقرار، وهو ما مهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من التنمية الشاملة.

وقال إن كلمة الرئيس السيسي جاءت معبرة عن مرحلة جديدة في مسيرة الدولة، قوامها البناء والاستقرار وتعزيز مفهوم الدولة القوية القادرة على حماية مصالحها.

وأضاف أن الرسائل التي حملتها الكلمة تؤكد أن مصر ماضية بثبات نحو ترسيخ دعائم التنمية الشاملة، مع الحفاظ على ثوابتها في السياسة الخارجية ودورها المحوري في دعم استقرار المنطقة.