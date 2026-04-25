خلافات قديمة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب في الإسماعيلية على يد أصدقائه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ممثلة في مباحث قسم ثان، في ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب في العشرينات من عمره باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما بمنطقة هدى شعراوي بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بمقتل شاب إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة نشبت بالمنطقة.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية بتشكيل فريق بحث مكثف لسرعة كشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجاني وضبطه، إلى جانب التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

المتهم تربص بالمجني عليه

وكثفت مديرية أمن الإسماعيلية التحريات وجمع المعلومات، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المتهم تربص بالمجني عليه في أحد شوارع منطقة هدى شعراوي، قبل أن يطلق عليه عيارا ناريا من سلاح خرطوش، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة أودت بحياته في الحال، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أمنية مكبرة برئاسة المقدم أنور القاضي رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية، وبمشاركة النقباء عمرو أشرف ومحمد حمدون معاوني المباحث، حيث نجحت القوة في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وهو عبارة عن فرد خرطوش.

خلافات سابقة بين الطرفين

وتبين أن المتهم يدعى "جاسر.م" ويبلغ من العمر 16 عاما، ومقيم بمنطقة هدى شعراوي، بينما المجني عليه "محمد.ع" من أبناء المنطقة ذاتها، حيث كشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين تصاعدت بشكل مأساوي وانتهت بوقوع الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حيث أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، مع استمرار استكمال التحريات للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الحادث.