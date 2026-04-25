عراقجي يغادر إسلام آباد دون لقاء أمريكي.. وتصعيد إيراني يلوح برد على "حصار الموانئ"

كشف تقرير إعلامي، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون عقد أي لقاء مع الوفد الأمريكي، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين طهران وواشنطن.

وبحسب ما أوردته قناة “الميادان”، فإن زيارة عراقجي إلى باكستان شهدت نقل مواقف إيران وتحفظاتها تجاه السياسات الأمريكية، حيث ناقش هذه الملفات خلال اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني.

في سياق متصل، صعد الجيش الإيراني من لهجته، محذراً من الرد على ما وصفه بـ"حصار الموانئ" الذي تفرضه الولايات المتحدة، معتبراً هذه الإجراءات بمثابة "قرصنة" و"أعمال قطاع طرق".

وأكدت القيادة المركزية للجيش الإيراني "خاتم الأنبياء" في بيان رسمي، أن استمرار ما وصفته بـ"الحصار والسطو" سيقابل برد حاسم من القوات المسلحة الإيرانية، مشددة على جاهزيتها الكاملة ومراقبتها لتحركات "الأعداء" في المنطقة.