آرسنال يتقدم علي نيوكاسل يونايتد بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تقدم آرسنال علي نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف آرسنال في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من كاي هافيرتز من داخل منطقة الجزاء الى إيبيريتشي إيزي المتمركز على حدود منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية داخل الشباك.

تشكيل أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل وهينكابي.

الوسط: رايس، أوديجارد وزوبيميندي.

الهجوم: مادويكي، إيزي وهافيرتز.

تشكيل نيوكاسل يونايتد

بوب، بوتمان، تونالي، ثياو، اوسولا، ميرفي، ويلووك، بيرن، جيماريش، رامسي وميلي.