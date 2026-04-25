قرية الرقة بالعياط تكرم حفظة القرآن والحاصلين على الماجستير والدكتوراه| صور

نظمت قرية الرقة الغربية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، حفل تكريم مميز لأبنائها المتفوقين وحملة المؤهلات العليا، وذلك في إطار دعم وتشجيع التفوق العلمي والاعتزاز بالنماذج المشرفة داخل المجتمع المحلي.

جاء الحفل تحت شعار «قرية الرقة الغربية تفرح بأولادها وبناتها»، وسط حضور لافت من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة من داخل القرية وخارجها، حيث سادت أجواء من الفخر والسعادة بين الأهالي والطلبة المكرمين.

وشهدت الفعالية تكريم 330 شخصا، من حفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار، في لفتة تعكس اهتمام القرية بالقيم الدينية وترسيخها بين الأجيال.

وتم تكريم 20 خريجا من الجامعات المصرية في مختلف التخصصات المتميزة، من بينها الطب والهندسة، إضافة إلى الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.

وأعرب منظمو الحفل عن سعادتهم بنجاح الفعالية، مؤكدين أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود أبناء القرية وتحفيزا لهم على مواصلة التميز والعطاء.

ووجهوا الشكر لكل من ساهم في تنظيم ودعم الحفل، سواء بالحضور أو بالمساندة المعنوية والمادية.

وأكد القائمون على المبادرة استمرار العمل على تنظيم مثل هذه الفعاليات، بما يسهم في رفع شأن القرية وتشجيع أبنائها على تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

ولاقى الحفل إشادة واسعة من أهالي القرية، الذين أعربوا عن فخرهم بأبنائهم، معتبرين أن مثل هذه المبادرات تعزز روح الانتماء وتدعم مسيرة التنمية المجتمعية.