«الأفضل لم يأتِ بعد» .. هيفاء وهبي تتحدّى الظروف وتستعد لمرحلة فنية جديدة |تفاصيل
حمادة عبداللطيف: ما يفعله الزمالك فاق «الخيال» .. وينقصنا استقرار الأهلي
بعد 20 عامًا من الغياب.. أصالة نصري تتألق في باريس وتُحيي حفلًا استثنائيًا
دوي لإطلاق نار .. إجلاء الرئيس ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
أعمال تعادل أجر الحج والعمرة لمن لا يستطيع.. الأزهر يوضح
إنجاز طبي جديد بجامعة بورسعيد .. أول استئصال قولون بالمنظار | تفاصيل
مصير أكبر عيار ذهب في تداولات اليوم .. تفاصيل
بعد وفاته.. تعرّف على أسرار في حياة النجم السوري أحمد خليفة نجم «باب الحارة»
انت مش لوحدك.. «جاليليو» يوجّه رسالة لـ شيكو بانزا: «كنت بحمّسك بس.. بنحبك جدًا وأنت غالي علينا
موعد عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية في مصر
رحيل الفنان السوري أحمد خليفة بعد مسيرة حافلة في المسرح والدراما
رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إبراهيم عثمان : استهداف نفط الخليج ورقة إيران الأخطر .. والخاسر الأكبر في الصراع دول المنطقة

النفط
النفط
محمد البدوي

حذر اللواء إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي والعسكري، من تداعيات أي تصعيد محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن الاستراتيجية الإيرانية في حال اندلاع مواجهة ستعتمد بشكل أساسي على استهداف المصالح النفطية في دول الخليج، بما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ويضر بالمصالح الأمريكية.

خسائر كبيرة لدول الخليج

وأوضح عثمان، خلال استضافته ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة لدول الخليج، التي ستكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد عسكري أو اقتصادي في المنطقة، نظرًا لتمركز المصالح الحيوية على أراضيها.

المشروعات الأمريكية والإيرانية

وأشار إلى أن المشروعات الأمريكية والإيرانية والإسرائيلية في الشرق الأوسط تتقاطع عمليًا داخل نطاق دول الخليج، ما يجعلها ساحة رئيسية للصراع، لافتًا إلى أن هذه الدول قد تتحمل العبء الأكبر من تداعيات أي مواجهة محتملة.

عوامل جغرافية واستراتيجية مؤثرة

وأكد الخبير العسكري أن إيران ترفع سقف مطالبها في ظل امتلاكها أوراق ضغط قوية، لا تقتصر على القدرات العسكرية فقط، بل تشمل عوامل جغرافية واستراتيجية مؤثرة، مثل سيطرتها على مضيق هرمز، إلى جانب الطبيعة الجبلية المرتفعة التي تمنحها أفضلية دفاعية.

فرض معادلات جديدة

واختتم عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن هذه العوامل تمثل أدوات ضغط تفوق في تأثيرها السلاح النووي في بعض الأحيان، ما يعزز من قدرة إيران على فرض معادلات جديدة في أي صراع إقليمي محتمل.

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

المجني عليه

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

مجلس النواب

اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب

المكرونة

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والريحان

اسماء ابو اليزيد

بـ فوتوسيشن من أمريكا .. أسماء أبو اليزيد تعلن قرب ولادتها

الخوخ

تحذير .. 6 كوارث تصيب الإنسان عند تناول الخوخ بهذه الطريقة

بالصور

بالبيجامة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

محمود ياسين

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

لميس الحديدي

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد