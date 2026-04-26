غلق مطعم ببني سويف لمدة شهر لمخالفته الاشتراطات الصحية

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، قرارًا بغلق أحد المطاعم بدائرة المركز لمدة شهر، وذلك تنفيذا لمذكرة صادرة عن مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، في ضوء ما أسفرت عنه الحملات الرقابية المشتركة على المنشآت الغذائية.

ويأتي القرار لمخالفة المطعم لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لتداول الأغذية، بما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وكانت الحملة الرقابية، التي تمت بالتنسيق مع مديرية التموين وبحضور الأستاذة عزة بسيوني مدير إدارة بندر بني سويف، قد أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم على الفور التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه، أكد محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، وجه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات الرقابية المكثفة والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية.