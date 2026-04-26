الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غلق مطعم ببني سويف لمدة شهر لمخالفته الاشتراطات الصحية

تموين بني سويف
تموين بني سويف

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، قرارًا بغلق أحد المطاعم بدائرة المركز لمدة شهر، وذلك تنفيذا لمذكرة صادرة عن مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، في ضوء ما أسفرت عنه الحملات الرقابية المشتركة على المنشآت الغذائية.
ويأتي القرار لمخالفة المطعم لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لتداول الأغذية، بما يشكل خطرا على الصحة العامة.

وكانت الحملة الرقابية، التي تمت بالتنسيق مع مديرية التموين وبحضور الأستاذة عزة بسيوني مدير إدارة بندر بني سويف، قد أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم على الفور التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه، أكد محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، وجه اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات الرقابية المكثفة والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا

قرار رسمي | إعلان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن أسعار كروت الشحن والإنترنت

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد متولي عبدالعال.. أحد أعلام دولة التلاوة في مصر وصوت التلاوة المصرية الأصيلة

على جمعة: حقيقة الزهد أن تمتلك الدنيا ولا يسكن حبها قلبك

كليتا التربية والدعوة بجامعة الأزهر تنظِّمان مؤتمرا عن تحديات العصر الرقمي

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

