رئيس قطاع المسرح يشهد عرض «أداجيو… اللحن الأخير» على مسرح الغد ويشيد بمستواه الفني

شهد الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، العرض المسرحي «أداجيو… اللحن الأخير» من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وذلك على خشبة مسرح الغد، وسط حضور جماهيري لافت، وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وفي إطار متابعة الوزارة للعروض المسرحية ودعم الحركة المسرحية.

وشهد العرض تفاعلًا من الجمهور، حيث أشاد رئيس قطاع المسرح بالمستوى الفني، معربًا عن تقديره للأداء العام، ومثمنًا جهود فريق العمل والرؤية الإخراجية للعمل.

العرض مأخوذ عن رواية للأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد، من إعداد وإخراج السعيد منسي، ويقدم معالجة مسرحية ذات طابع موسيقي وإنساني.

وتدور أحداث «أداجيو… اللحن الأخير» في إطار درامي يعتمد على بناء يشبه المعزوفة الموسيقية، من خلال قصة حب تتقاطع فيها المشاعر الإنسانية مع الاضطراب النفسي، وذكريات تقود الشخصيات إلى عوالم داخلية عميقة، في محاولة لطرح حالة من الشجن والصدق والوفاء الإنساني.

يذكر أن العرض من بطولة رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، تصميم الديكور أحمد الألفي، تصميم الأزياء نورهان سمير، تصميم الإضاءة أبو بكر الشريف، أشعار حامد السحرتي، الموسيقى والألحان رفيق جمال، الفيديو مابينج مصطفى فجل،تصميم دعايه محمد فاضل القباني، المخرج المساعد أحمد نبيل ،المخرج المنفذ داليا حافظ ،مساعدي الإخراج سها كحيل، مها مصطفى، إعداد وإخراج السعيد منسي.