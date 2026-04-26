الوحدات المحلية ببني سويف تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات ورفع القمامة والمخلفات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف جهودها اليومية المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد مركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري تنفيذ حملات موسعة للنظافة شملت عددًا من الشوارع والميادين الحيوية، إلى جانب متابعة تطبيق قرارات غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء

كما تم تنفيذ أعمال قص وتقليم الأشجار بمحيط مجلس المدينة، وشملت جهود النظافة القرى التابعة برفع كميات كبيرة من المخلفات، بالتوازي مع تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة عدد من حالات التعدي وفك شدات خشبية وإيقاف أعمال صب خرسانة مخالفة بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم، بتنفيذ حملات نظافة مكثفة شملت شوارع المدينة والقرى التابعة، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع التدوير، إلى جانب تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة عدد من الحالات المخالفة بقرية دلاص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم متابعة أعمال تمهيد وتسوية الطرق بعدد من القرى، فضلًا عن استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمناطق مختلفة من القرى والتوابع.

وفي مركز ومدينة إهناسيا برئاسة أحمد توفيق، تم عقد اجتماع مع رؤساء القرى لدفع العمل بملفات التصالح والتقنين والتأكيد على التصدي الفوري لأي مخالفات بناء، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومنها مشروع الصرف الصحي بقرية منهرو، كما تم إيقاف أعمال حفر لشركة الغاز الطبيعي لعدم وجود ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية، بالتوازي مع استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، مع مواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة بالقرى.

وبالنسبة لمركز ومدينة ببا برئاسة أحمد علاء الدين فؤاد، تم متابعة أعمال التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من القرى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب تنفيذ حملة طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح، مع تكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية والجانبية ورفع المخلفات، كما تم تنفيذ حملات تموينية على المخابز أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات المتنوعة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.