الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية للجان النوعية

المستشار عصام فريد
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عن تلقي المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 /2027 والخطة متوسطة المدى 27 /2028– 29/2030، المرسلة إليه من مجلس النواب، وأحالها إلى اللجان النوعية المختصة. 

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة فى مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية، وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.

كما تنص المادة 131 على أنه: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.

فيما تضمنت المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، النص على أن: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.

كما تنص المادة 133 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن:  يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

كما نصت المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه: لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قُدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

 الشيوخ وإرسالها إلى النواب

ونصت المادة 135 على أن: يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

الشيوخ التنمية الاقتصادية للجان النوعية

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأسرة تتلقى العزاء في أسيوط

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

وزير خارجية الدنمارك السابق: حادث البيت الأبيض لن يؤثر على مفاوضات إيران وأمريكا

الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى 72,587 شهيدًا

الصحة اللبنانية: 7 شهداء و24 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

