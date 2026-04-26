الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أول نرويجي يفوز بنوبل.. بيورنستيارنه بيورنسون صوت الوطن الذي لم يخفت بعد رحيله

الأديب النرويجي بيورنستيارنه بيورنسون
قسم الثقافة

في لحظات نادرة، ينجح كاتب في أن يتحول من مجرد مبدع إلى رمز وطني، ومن صاحب قلم إلى صانع وعي، ومع حلول ذكرى رحيل الأديب النرويجي بيورنستيارنه بيورنسون، تعود سيرته لتؤكد أن بعض الأسماء لا تغيب بمرور الزمن، بل تزداد حضورًا كلما احتاجت الأمم إلى من يذكرها بجذورها وهويتها.

ولد بيورنسون في 8 ديسمبر 1832 في بيئة ريفية بسيطة، وسط مجتمع زراعي ترك أثرًا عميقًا في وجدانه وإبداعه، نشأ في كنف عائلة دينية، وهو ما انعكس لاحقًا في أعماله التي مزجت بين القيم الأخلاقية والتأملات الإنسانية العميقة، منذ بداياته، لم يكن الأدب بالنسبة له ترفًا فكريًا، بل وسيلة لفهم المجتمع وإعادة تشكيله.

بدأ مسيرته كناقد مسرحي وأدبي، قبل أن يحقق انطلاقته الحقيقية من خلال روايته الشهيرة "سينوفه سولباكن" عام 1857، والتي فتحت له أبواب الشهرة داخل النرويج وخارجها، تميزت أعماله الأولى بتصوير حياة الفلاحين، حيث رأى فيهم جوهر الأمة وروحها الحقيقية، فقدم صورة رومانسية وطنية استمرت ملامحها في إنتاجه الأدبي.

لم يكن بيورنسون كاتبًا تقليديًا، بل كان متعدد المواهب؛ كتب الشعر والمسرح والرواية، وعمل مديرًا مسرحيًا في مدينتي بيرجن وأوسلو، كما ارتبط اسمه بكتابة كلمات النشيد الوطني النرويجي في ستينيات القرن التاسع عشر، وهو إنجاز يعكس عمق تأثيره في الوجدان الشعبي.

لكن الوجه الأبرز في شخصية بيورنسون لم يكن أدبيًا فقط، بل سياسيًا أيضًا، فقد لعب دورًا محوريًا في تنامي القومية النرويجية، ودافع عن الاستقلال الثقافي والسياسي، منتقدًا الاتحاد السويدي النرويجي، مع تمسكه بخيار الحلول السلمية، هذا التوازن بين الحماسة الوطنية والدعوة للسلام جعله شخصية مؤثرة ليس فقط في الأدب، بل في الحياة العامة أيضًا.

خاض بيورنسون معارك فكرية وأدبية طويلة، دفعته أحيانًا إلى مغادرة بلاده، وفي منفاه الاختياري، كتب بعضًا من أبرز أعماله المسرحية التي حققت له شهرة عالمية، مثل "المحرر" و"في السقوط"، حيث استجاب من خلالها لدعوات الأدب الواقعي الذي يناقش قضايا المجتمع، كما واصل لاحقًا إنتاجه الغزير بأعمال تناولت الصراع الإنساني والقيم الأخلاقية، مثل "ما وراء القوة البشرية" و"في طريق الله".

وفي عام 1903، تُوجت مسيرته بحصوله على جائزة نوبل في الأدب، ليصبح أول أديب نرويجي ينال هذا التكريم، وقد جاءت الجائزة تقديرًا لشعره الذي جمع بين النبل والتنوع وصدق الإلهام، وهو ما عزز مكانته كأحد أعمدة الأدب الأوروبي في القرن التاسع عشر.

لم يتوقف تأثير بيورنسون عند حدود بلاده، بل امتد إلى القضايا الإنسانية في أوروبا، حيث دافع عن الحرية وحقوق الشعوب، مستخدمًا قلمه كأداة للتغيير، كما شارك في أول لجنة نرويجية لجائزة نوبل، ما يعكس مكانته الفكرية والأخلاقية في عصره.

في 26 أبريل 1910، رحل بيورنسون عن العالم في باريس، لكنه ترك إرثًا أدبيًا وفكريًا لا يزال حيًا حتى اليوم، إرث لا يقاس بعدد الأعمال فقط، بل بقدرته على إلهام أجيال كاملة للإيمان بدور الأدب في بناء الأوطان، وستظل ذكرى بيورنسون تذكيرًا بأن الكلمة الصادقة لا تموت، وأن الأدب حين يلتقي بالوطن، يصنع تاريخًا يتجاوز حدود الزمن.

