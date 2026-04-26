قبل تحويلها لصالات أفراح.. الخولي يطرح روشتة تطوير مراكز الشباب

أكد حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشات مجلس الشيوخ حول تطوير مراكز الشباب ومواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، أن عدد المراكز في مصر يقترب من 5 آلاف مركز، ما يستدعي أولًا تحديد الأهداف الحقيقية المرجوة منها قبل الشروع في تطويرها.

وجاءت تصريحات الخولي ضمن جلسة ناقشت عدة طلبات إحاطة واستيضاح، شملت سياسات الحكومة في تطوير مراكز الشباب، ونتائج مشاركة مصر في الدورة الأولمبية السابقة، إلى جانب استعدادات وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر قادرة على المنافسة في أولمبياد 2028.

وتساءل النائب عن كيفية تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب لتشمل تدريب وتأهيل الشباب في مختلف المجالات، وليس فقط الأنشطة الرياضية، مشددًا على ضرورة وجود برنامج متكامل يحدد طبيعة الأنشطة المطلوبة في كل محافظة وفق احتياجاتها.

وشدد الخولي على أن الدولة لن تتمكن بمفردها من تحمل تكاليف تطوير وصيانة هذه المراكز، مؤكدًا أن إشراك القطاع الخاص أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامتها، محذرًا من تحولها إلى مجرد قاعات مناسبات.

واختتم بالتأكيد على أهمية المساهمة المجتمعية، موضحًا أنها موجودة لكنها غالبًا ما تكون مؤقتة وليست حلًا دائمًا لدعم تلك المراكز.