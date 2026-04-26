الرئيس السيسي: نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال العنف السياسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تابعتُ باهتمام شديد عملية إطلاق النار التى وقعت مساء أمس فى محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس دونالد ترامب”.

وأضاف الرئيس السيسي في منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “وفى هذا السياق، أدين هذا العمل الإجرامي، وأؤكد رفضنا القاطع لجميع أشكال العنف السياسى والإرهاب الذى يمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المجتمعات، كما أعرب عن الارتياح الكبير لسلامة فخامة الرئيس الامريكى، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الصديقة الأمن والاستقرار والازدهار”.