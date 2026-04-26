إحالة زوج للمفتي أنهى حياة طليقته لمنعها من رؤية طفلهما

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بوادى النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، مساء اليوم إحالة المتهم بقتل طليقته بمدينة السادات في محافظة المنوفية، لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



وطلب فريق الدفاع الاستعلام من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، بشأن وجود أي محادثات هاتفية أو رسائل نصية أو محادثات عبر تطبيق "واتس آب" بين المتهم والمجني عليها قبل وقوع الجريمة، في محاولة لفحص ملابسات الواقعة بشكل أدق.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة للمتهم “رضا. إ”، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة قتل طليقته "صابرين ممدوح حامد" مع سبق الإصرار والترصد أمام طفله.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على ارتكاب الجريمة، وأعد سلاحًا أبيض (سكين)، ثم ترصد للمجني عليها في المكان الذي اعتادت التواجد فيه، حيث إنه فور رؤيتها أثناء عودتها إلى منزلها بعد اصطحاب نجلهما من المدرسة، انهال عليها طعنًا في أنحاء متفرقة من جسدها؛ ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها في الحال، وفقًا لما ورد بالتقارير الطبية والصفة التشريحية، وتستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، عقب ورود رد الجهات المختصة بشأن طلبات الدفاع.