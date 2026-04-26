قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلطات الأمريكية تفتش منزل منفذ محاولة اغتيال ترامب
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر
موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
صحيفة بريطانية: محمد صلاح لا يرغب في المجازفه من أجل منتخب مصر
البابا تواضروس يحضر القداس البطريركي بمقر كرسي القسطنطينية | صور
ترامب: من الصعب تأمين مكان حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
أنصار أبو مازن يفوزون في معظم الدوائر بالانتخابات البلدية الفلسطينية
الشرطة الإيرانية تعتقل شخصا في لرستان بتهمة التخابر مع إسرائيل
جيش الاحتلال يهاجم خلايا إطلاق صواريخ ومستودع وسائل قتالية ومباني عسكرية لحزب الله
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام شخص بالتحر.ش بالسيدات ببدر
التلت المشاغب| تحذيرات عاجلة من مركز المناخ: مصر تدخل أخطر تقلبات الربيع
أبرزها تعطيل الدراسة أو التحريض عليه.. عقوبات تأديبية ضد طلاب الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر وبيلاروسيا تبحثان تعميق التصنيع المحلي وتطوير الشراكات الصناعية والتبادل التجاري.. وزير الاستثمار يؤكد حماية المستهلك المصري خط أحمر

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

وزير الاستثمار خلال لقائه مع سفير بيلاروسيا 

- ندعم توطين التكنولوجيا التي تخلق قيمة مضافة
- سلامة الغذاء وحماية المستهلك المصري “خط أحمر”

 السفير إيفجيني سوبوليفسكي: 
- السوق المصري بوابة استراتيجية.. ونسعى لشراكات طويلة الأمد تتجاوز مجرد التبادل التجاري
- نسعى لدعم الحكومة لتطوير الخطوط الإنتاجية في مصر

 التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير إيفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا في مصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير الشراكات الصناعية، ومعالجة التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه حركة التجارة بين البلدين.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي أولوية قصوى لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أهمية تطوير التعاون في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة، مثل الجرارات والشاحنات والأتوبيسات، مع العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

واستعرض الجانبان أوضاع خطوط التجميع القائمة، والتي حققت نسب مكون محلي تصل إلى 45%، مع بحث سبل دعم استدامة تشغيلها.

وقد أشار الجانب البيلاروسي إلى أن هذه الخطوط تواجه تحديات تشغيلية، مؤكدًا ضرورة توفير آليات دعم مناسبة ودراسة إمكانية ضمان شراء جزء من الإنتاج بما يعزز من الجدوى الاقتصادية ويحقق استدامة التشغيل.

ومن جانبه، شدد الوزير على أن معايير السوق والربحية تمثل الأساس لاستمرار أي مشروع صناعي، مع التأكيد على انفتاح الدولة لدراسة دعم الصناعات الاستراتيجية في إطار من الحوكمة والشفافية.

وناقش الجانبان فرص تعزيز صادرات المنتجات الغذائية البيلاروسية إلى السوق المصري، خاصة الألبان ومنتجاتها، بما في ذلك ألبان البودرة والزبدة، إلى جانب التوجه لتصدير منتجات أغذية الأطفال، مطالبًا ببحث الاشتراطات المصرية.

وأكد الوزير أن منتجات أغذية الأطفال تخضع لاعتمادات صارمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحًا أن الوزارة مستعدة لتسهيل زيارات التفتيش الفني للمصانع البيلاروسية وذلك لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات المصرية.

واتفق الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال التحضير للاجتماع الثامن للجنة المصرية–البيلاروسية المشتركة وإعادة تفعيل مجموعة العمل للتعاون الصناعي، والتي لم تنعقد منذ يوليو 2023 و  تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، ومنها أسواق المال بكافة الأطراف العاملة بها.

كما تم التأكيد على تنظيم منتدى أعمال مصري–بيلاروسي في العاصمة مينسك يوم 7 مايو المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ليكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية وبناء شراكات مباشرة بين القطاع الخاص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الحد الأقصى للسحب النقدي

تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي

ترشيحاتنا

انقلاب سيارة

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى قنا

ميدو

أولى جلسات محاكمة ابن ميدو في حيازة المخدرات ومقاومة السلطات 28 أبريل

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

بعد إحالة قــ.اتل طليقته للمفتي.. المحكمة تشيد بالتوجيه الرئاسي للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية

بالصور

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشرقية.. مستندات

امتحانات
امتحانات
امتحانات

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: بين مهاجمي التراث وتجديد الخطاب الديني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

المزيد