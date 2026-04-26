باكستان تعلن إنهاء القيود المرورية بمحيط فندق المفاوضات بين إيران وأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية إنهاء القيود المرورية بمحيط فندق سيرينا والمنطقة الحمراء في العاصمة إسلام آباد.

وشددت الخارجية الباكستانية على إلتزام إسلام آباد بالمضي قدما في جهودها من أجل السلام.

كان مسئولون باكستانيون، أفادوا في وقت سابق بأن القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية، سارعت، إلى “إعادة إحياء محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران”؛ بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “لن يرسل مبعوثيه إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الأول، الجمعة، أنه سيسعى جاهداً لإرسال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد لعقد جولة ثانية من المحادثات، ولكن بعد وقت قصير من الإعلان عن مغادرة عراقجي؛ أعلن ترامب إلغاء المهمة، بسبب عدم إحراز أي تقدم مع إيران.