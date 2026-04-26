ليلى علوي تشيد بمسرحية “الملك لير”: الفن بخير بوجود يحيى الفخراني

أعربت الفنانة ليلى علوي عن إعجابها الشديد بمسرحية الملك لير، التي يقدمها الفنان يحيى الفخراني، وذلك خلال حضورها العرض مؤخرًا.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: “في حضرة الفن الحقيقي كنت واحدة من المحظوظين اللي شهدوا مسرحية الملك لير للمخرج شادي سرور، أمسية رائعة مع أستاذي وصديقي العزيز المبدع الفنان الكبير يحيى الفخراني، قيمة وقامة ما بتتكررش”.

وأضافت: “وكأن الفن لسه بخير طول ما فيه ناس زي حضرتك”، موجهة الشكر لكل صناع العرض، ومشيدة بالإمكانيات الكبيرة التي ظهرت خلال العمل.

كما حرصت على توجيه تحية خاصة للفنانين المشاركين، من بينهم طارق الدسوقي وحسن يوسف، إلى جانب باقي فريق العمل، مؤكدة تقديرها لكل من ساهم في خروج هذا العرض بصورة مشرفة وممتعة

قصة دخول يحيى الفخراني مجال الطب

عمل يحيى الفخراني ممارسا عاما كطبيب لمدة قليلة في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، وكان يهوى الطب وخاصة الأمراض التي تتعلق بالنواحي النفسية والعصبية وكان يتمني أن يتعمق في دراستها والغوص في اعماقها، لكن حبه للفن والتمثيل أبعده عن هذا الاتجاه تماما فقد ارتبط بالفن منذ ان كان طالبا بالجامعة، وعلى مسرحها نال جائزة أحسن ممثل علي مستوي الجامعات المصرية.

يحيى الفخراني الفنان

لفت يحيى الفخراني، انظار المخرجين بصدقه في الآداء والغوص في ادق تفاصيل الشخصية ليسند اليه المخرج محمد فاضل دورا في المسلسل الاجتماعي الشهير (ابنائي الاعزاء شكرا ) الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية كانت بمثابة جواز مرور للفخراني إلى البيوت المصرية.

ولا يعلم البعض أن النجم يحيى الفخراني رفض المشاركة في فيلم المصير مع المخرج الكبير يوسف شاهين وذلك بسبب تقليل أجره.