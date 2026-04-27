قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الآثاريين العرب يناشد بـ وقف بيع مخطوط قصيدة "البُردة"

الدكتور محمد الكحلاوى
محمد الاسكندرانى

ناشد المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى وزير السياحة والآثار شريف فتحى بوقف بيع مخطوط قصيدة "البُردة" للإمام البوصيري المؤرخة بسنة ٨٥٣ هـ، 1449- 1450م بعد عرض بيعه فى مزاد علنى.


وأوضح الدكتور محمد الكحلاوى أن هذا المخطوط يمثل جزءًا من الذاكرة الثقافية والتراث المخطوط لمصر والعالم العربى لذا يتطلب سرعة التحرك لاسترداد المخطوط.
من جانبه صرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب بأن المخطوط يعرض الآن للبيع في إحدى دور المزادات الهولندية ويحق لمصر المطالبة بعودته باعتباره مخطوطًا خاضعًا للقانون رقم 8 لسنة 2009 الخاص بحماية المخطوطات.


ومن هذا المنطلق قامت الباحثة الآثارية سميرة عصام بإدارة النشر العلمى بالمجلس العربي للاثاريين العرب، باحثة دكتوراه فى المخطوطات الإسلامية برصد أهمية هذا المخطوط بعد بيعه فى مزاد علنى.


أشارت الباحثة، أن تُعدّ مخطوطة " الكواكب الدرية في مدح خير البرية" المعروفة بـ قصيدة البردة للبوصيرى مثالًا بارزًا على الازدهار الفني فى مصر فى العصر المملوكى ، فهى  للإمام شرف الدين محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري (608 - 696 هـ)، شاعر مصري من أبرز مداحي الرسول في القرن السابع الهجري. 

تابعت أن اختلف جمهور من العلماء والباحثين حول الغرض من كتابتها، فمنهم من ذكر أن كتابتها ارتبطت بقصة مرض البوصيري، وأنه كتبها ونظمها متوسلًا بالنبي للشفاء، ورواية أخرى تذكر أنه بعد إتمامها رأى النبي في المنام، فمسح عليه وألبسه البُردة أى  العباءة، فشُفي من مرضه لذلك سميت بـ قصيدة البردة ولكن حتى الآن لا يوجد سند يثبت أى  تلك الروايات هى الأصح.

 
وتشير الباحثة الآثارية سميرة عصام إلى أن المخطوطة تظهر تكامل عناصر فنون الكتاب فى تلك الفترة؛ إذ برز فيها فن الخط بوضوح، حيث اعتمد الخطاط على خط المُحقق لكتابة ثلاثة أبيات كبيرة في كل صفحة بالمداد الأسود، تنتهي بكلمتين أو ثلاث مكتوبة بالذهب ومحددة بالأسود، وفق أسلوب التشعير الذي يعكس مهارته ودقته في النسخ. 

كما تضم الصفحة تسعة أسطر أصغر بخط النسخ الأسود، موزعة في ثلاثة أعمدة منتظمة، مع توظيف زخارف نباتية ملوّنة للفصل بين الأبيات، مما يضفي على التكوين جمالًا وتنظيمًا بصريًا متقنًا.


أما فن التجليد، فتتجلى براعة المجلد  في الغلاف الجلدي ذي اللون البني الداكن، حيث يعكس أسلوب تجليده وتقفيله ازدهار هذا الفن في تلك الفترة. ولم يقتصر دور المجلِّد على تغليف المخطوطة فحسب، بل أضفى عليها لمساته الفنية الدقيقة؛ فجاء سطح الغلاف مزدانًا بزخارف تتوسطها سُرّة دائرية تحتوي على عناصر هندسية، تعلوها من الأعلى ومن الأسفل دَلّايات مزخرفة تجمع بين الأشكال النباتية والهندسية، في تكوين متوازن يبرز جمال الغلاف واتقان المجلد.


 

المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب البُردة الآثار الآثاريين العرب مصر

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
