تعليم دمياط: إعادة ترتيب خريطة امتحانات أبريل ونهاية العام

عقد ياســر عمــارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات التعليم بالمحافظة، لبحث الملفات العاجلة وعلى رأسها الجداول الزمنية للتقييمات والامتحانات المرتقبة.

​شهد الاجتماع حضوراً من قيادات المديرية لضمان التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية، حيث شارك في الاجتماع كل من ​الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام و​ أحمد عبد الرازق: مدير عام الشئون المالية والإدارية و​ إيهاب المالكي: مدير إدارة شؤون الطلاب والامتحانات وربيع سادات مدير إدارة الأمن ​بالإضافة إلى مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية بمختلف التخصصات.

​تناول الاجتماع عدة محاور تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المدرسي، وجاءت أبرز المخرجات كالتالي، ​متابعة سير العملية التعليمية: استعراض تقارير الأداء الميداني في مدارس المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج وتوفير كافة سبل الدعم للمعلمين والطلاب.

ووجه "عمــارة" بتعديل جدول امتحانات شهر أبريل بما يضمن منح الطلاب فرصة كافية للمراجعة والتحصيل.

​وضع جدول امتحانات نهاية العام

وناقش الحضور المقترحات النهائية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني (آخر العام)، مع التشديد على ضرورة مراعاة التوازن في توزيع المواد والالتزام بالمعايير الفنية والتربوية في وضع الجداول.

وأكد ياسـر عمـارة أن المديرية تضع مصلحة الطالب في المقام الأول، موضحاً أن التعديلات الجديدة تأتي استجابةً للقراءات الميدانية وبما يخدم انتظام الدراسة.

وطالب موجهي العموم بضرورة البدء في تجهيز النماذج الاسترشادية وفق المواصفات القياسية، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال ماراثون امتحانات نهاية العام بكل دقة وانضباط مؤكدا أن الهدف هو توفير بيئة هادئة ومنظمة للطلاب، مع ضمان الشفافية والعدالة في كافة مراحل التقييم والامتحانات.