النائبة هند حازم تتقدم باقتراح برغبة لإطلاق تطبيق موحد لخدمة ذوي الإعاقة

تقدمت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة المقترحات والشكاوى بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني موحد لخدمة ذوي الإعاقة وأسرهم.

أكدت النائبة هند حازم حبيب أنه يستهدف المقترح تطوير منظومة الشكاوى الحالية وتحويلها إلى آلية رقمية تفاعلية تتيح للمواطنين والأشخاص من ذوي الاعاقة تقييم مستوى الخدمات المقدمة في المستشفيات والمدارس والجهات الحكومية بشكل لحظي بما يسهم في رصد أوجه القصور وتحسين كفاءة الأداء الخدمي.

وأضافت عضو مجلس النواب أنه يتضمن التصور المقترح إنشاء تطبيق إلكتروني يعمل كمنصة مركزية لتلقي الشكاوى والتقييمات على أن يتم ربطه مباشرة بغرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء وبنك معلومات مجلس النواب بما يضمن سرعة تداول البيانات واتخاذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب.

وأشارت إلي أنه نص المقترح على إلزام الجهات الخدمية بالرد على الشكاوى والتقييمات السلبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً مع وضع آلية متابعة واضحة تضمن محاسبة المقصرين، إلى جانب نشر تقارير أداء شهرية عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب، بما يعزز الشفافية ويدعم التنافس بين الجهات المختلفة لتحسين مستوى خدماتها.

وأكدت النائبة هند حازم حبيب أن إطلاق التطبيق يمثل خطوة عملية نحو بناء منظومة خدمية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الاعتماد على الحلول الرقمية يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الوقت والجهد ورفع جودة الأداء الحكومي.

واشارت الي أن تطبيق مقدم الرعاية الافتراضي هو عبارة تطبيق ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم خدمات استشارية يهدف لتدريب الأسر على برامج العلاج المنزلي مثل النطق السلوك، ومتابعة الحالة ويساهم في تقليل الحاجة للزيارات المستمرة للمستشفيات وتقليل التكاليف.