فريق أكوافوتون بهندسة الإسكندرية يمثل مصر فى المسابقة العالمية بكندا .. صور

حصل فريق اكوافوتون التابع لكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية على المركز الاول في مسابقة "MATE ROV Egypt 2026" التي اقيمت بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مدار اربعة ايام ليتأهل الفريق لتمثيل مصر في المسابقة الدولية التي ستقام بكندا خلال شهر يونيو القادم التى يشارك فيها فرق طلابية من جميع دول العالم لتحديد الفريق الذي يفوز بالمركز الاول عالميا.

واوضح الدكتور أحمد الشناوى المشرف على تنظيم المسابقة وعميد المركز الإقليمى للمعلوماتية بالأكاديمية، أن فريق أكوافوتون المتخصص في تصميم وتطوير الغواصات غير المأهولة هو الوحيد الذي حصل على النقاط النهائية على مستوى فرق الجامعات المصرية فى الجزء الخاص بالمهمات تحت الماء مما يعكس مستوى تقنى وهندسى متقدم للفريق، وأشاد بأعضاء الفريق الذى توقع له المزيد من الابتكار والتصميمات الفنية.

وأكد أن هذا الإنجاز يعد امتدادًا لسجل الفريق المتميز دوليًا حيث سبق له تمثيل مصر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2023 وحقق المركز الخامس عالميًا، كما شارك في نسخة 2024 وحقق المركز السادس عالميًا، مما يعكس استمرارية تميزه وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات الدولية ،

أربع جوائز

وأكد الدكتور إيهاب آدم المشرف على الفريق أن " أكوافوتون " يتكون من 38 طالباً بكلية هندسة الإسكندرية بمختلف صفوف الفرق التعليمية الذى حصد أربع جوائز تتمثل فى أفضل تقنيات الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور وأفضل تصميم للمركبات غير المأهولة وأفضل أداء عملي للمركبة في تنفيذ المهام تحت الماء وأفضل عرض تسويقي للفريق.

وأشار إلى أن الفريق يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات السابقة، من بينها فوزه بالمركز الأول في مسابقة الأنظمة غير المأهولة الثامنة (المجال البحري) ضمن فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية التاسعة (جائزة الفريق/ إبراهيم سليم) العام الماضي، التي شارك فيها 12 فريقًا من دول الصين وتركيا ومصر، ونال خلالها شرف التكريم من الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مما يجعلنا متفائلين خلال المسابقة الدولية بكندا.

و قال الطالب إبراهيم بشر قائد الفريق : إننا سهرنا الليالى منذ بداية العام الدراسى فى التصميم والابتكار حتى وصلنا لهذا الإنجاز بعد معالجة الملاحظات خلال المسابقات الماضية و أن هدف الفريق الأساسي في المرحلة القادمة هو تحقيق المركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية بكندا لرفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية في المحافل الدولية والاستمرار في تحقيق إنجازات تعكس قدرات الشباب المصري على الابتكار والمنافسة حيث أن الغواصة التى قمنا بتصميمها تحاكى غواصات النفط والغاز وإصلاح الكابلات البحرية.

وأوضح إبراهيم بشر أن من أبرز عوامل تحقيق هذه المراكز الدعم المالي والمعنوي الذي قدمه رئيس الجامعة في ذلك الوقت الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، إلى جانب الدعم اللوجستي من الدكتور وائل المغلاني عميد الكلية الذي ساهم في تذليل العقبات وتوفير المناخ المناسب للعمل، وكذلك الدكتور وليد البرقي العميد السابق والمحافظ الحالي للبحر الأحمر الذي وفر أماكن التدريب بحمامات السباحة باستاد الجامعة، مما كان له أثر كبير في إعداد الفريق وتجهيزه لتحقيق هذا الإنجاز .

وأوضح الطالب عزالدين فكرى عبدالسلام مصمم الهاردوير ومسئول العلاقات العامة بالفريق ، أنه تمشياً مع استراتيجية الدولة وسياسة ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى الاهتمام بالشباب ودعم المنظومة التعليمية للاستفادة من قدراتهم للنهوض بالوطن بسواعد أبنائه ذلك ساعدنا معنوياً على تواصل العمل واستخدام أحدث غواصة غير المأهولة بعد خبرة من العمل مكتسبة منذ سنوات وذلك عكس تحولاً كبيراً عن العام الماضى الذى حصلنا خلاله على المركز الثالث ، و أنه منذ ذلك الوقت نعمل على احترافية تصميم الغواصة و تحسين وتنظيم كفاءتها الفنية التى نالت إعجاب فريق التحكيم برئاسة الدكتور أحمد الشناوى المكون من كبار الأساتذة بمختلف التخصصات التعليمية وحصولنا على المركز الأول.

وأكد عزالدين أن دور الفريق لا يقتصر دور الفريق على المنافسة في المسابقات فقط، بل يمتد إلى القيام بدور مجتمعي وتعليمي فعّال، حيث يحرص على نشر المعرفة الهندسية بين طلاب الجامعات والمدارس من خلال تقديم كورسات وورش عمل مجانية بهدف تأهيل جيل جديد من المبتكرين وتعزيز الثقافة التكنولوجية.