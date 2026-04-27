انطلاق الأسبوع البيئي بمعهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس

انطلقت فعاليات الأسبوع البيئي بمعهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بجامعتي قناة السويس، وسط مشاركة متنوعة تعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية الوعي البيئي.

جاء ذلك في إطار اهتمام جامعة قناة السويس بنشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، وتحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، وبإشراف عام الدكتورة دينا محمد أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور سامي عبد الملك محمد عميد معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك، وبالإشراف التنفيذي للدكتورة مرفت علي محمد علي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول استقبال المعهد لعدد من طلاب المرحلة الابتدائية من مدرستي العبور الابتدائية وعاطف بركات الابتدائية، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار نشر الثقافة البيئية وتعريف النشء بمجال الاستزراع السمكي وأهميته.

ألقت الدكتورة أسماء مغاوري، أستاذ مساعد بقسم مكافحة أمراض الأسماك بالاستزراع المائي، ندوة تثقيفية بعنوان «عالم الأسماك»، تناولت خلالها تعريف الطلاب بأنواع الأسماك وأهميتها ودورها الحيوي في البيئة المائية.



وعقب الندوة، قام الطلاب بجولة ميدانية داخل وحدات المعهد، رافقهم خلالها أعضاء الهيئة المعاونة المعيد أحمد محمد أحمد، معيد بقسم إنتاج المفرخات المائية، والمعيد إبراهيم الدسوقي، معيد بقسم تكنولوجيا المصايد، حيث تعرف الطلاب على مراحل الاستزراع السمكي، وشاهدوا عن قرب عمليات صيد الأسماك داخل المعهد، في تجربة تعليمية تطبيقية أسهمت في تعزيز فهمهم لهذا المجال الحيوي.

وفي سياق متصل، تم تنظيم عرض وبيع لمنتجات المعهد من أسماك البلطي، في إطار خدمة المجتمع المحلي وإتاحة منتجات ذات جودة عالية، بما يعكس الدور التنموي والمجتمعي لمعهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك.

وتواصلت الفعاليات في اليوم الثاني للأسبوع البيئي، حيث نظم المعهد ورشة عمل متميزة بعنوان «أعمال مكافحة الحريق واستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية وخطة الإخلاء والطوارئ»، حاضر فيها اللواء فكري شلبي، مدير إدارة الحماية المدنية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتورة أسماء مغاوري عبد الحميد، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالمعهد، والأستاذة جيهان عزت، أمين المعهد، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الهامة، من بينها التعريف بأنواع الحرائق وطرق التعامل السليم معها، إلى جانب التدريب العملي على الاستخدام الصحيح لأجهزة الإطفاء اليدوية، مع استعراض شامل لخطط الإخلاء في حالات الطوارئ، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان داخل المنشآت التعليمية.

كما شهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور من خلال التطبيقات الميدانية التي أسهمت في رفع كفاءة المشاركين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الأزمات.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الوعي البيئي لدى مختلف الفئات، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم مسارات التنمية المستدامة.