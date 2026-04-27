المؤلفة رنا أبو الريش: الأُسر في مسلسل اتنين غيرنا تعكس نماذج من الواقع

قالت الكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة مسلسل "اتنين غيرنا"، إنها حرصت على توضيح طبيعة الأسر التي تناولها العمل، موضحة أنها أسر عادية تخاف على أبنائها، وأن الأمهات فيها يتحملن مشقة كبيرة من أجل أبنائهن.



انتقاد لتناول الدراما لبعض الطبقات

وأضافت الكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة مسلسل “اتنين غيرنا”، خلال استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الدراما في بعض الأحيان لا تنصف هذه الفئات، حيث يتم تقديمها بصورة مبالغ فيها تُظهرها وكأنها مليئة بالفساد أو السخرية.

الطبقة المتوسطة أقرب للواقع

وأشارت الكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة مسلسل "اتنين غيرنا"، إلى أن الطبقة المتوسطة العليا تضم أسرًا متعلمة ومجتهدة، تتحمل الأعباء المالية مثل الأقساط، مؤكدة أن كل الطبقات في مصر تتشابه في جوهرها أكثر مما يظن البعض.

ولفتت الكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة مسلسل "اتنين غيرنا"، إلى أن النماذج التي قُدمت في أعمال مثل "كامل العدد" مستمدة من الواقع وليست خيالية، مؤكدة أنها تمتلك تجارب شخصية دعمت رؤيتها في الكتابة.