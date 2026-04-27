برلماني يكشف مفاجآت عن قانون التصالح في مخالفات البناء والتيسيرات

كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، يكشف تفاصيل تعديلات قانون التصالح، مشيرا إلى أن السماح بصب الأسقف وحل أزمة الجراجات.



وأضاف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن القانون الحالي يقيد العملية بالحصول على نموذج 10، متابعا أن يقيد القانون الحالي هذه العملية على نموذج 10 من القانون القديم.

وأشار النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إلى ان عدد الحاصلين على النموذج %3 فقط من المتقدمين، والتصميمات الإنشائية تمنع دخول السيارات.

وأكمل النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن التصميمات الإنشائية والمسافات والمسافات بين الأعمدة في أغلب العقارات تمنع دخول السيارات.

