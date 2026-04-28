مصطفى أبو الدهب : الأهلي يحتاج لمدرب وطني .. وزيزو علامة استفهام

أكد مصطفى أبو الدهب، لاعب المصري السابق، أن الأهلي في حاجة إلى مدرب وطني خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق يمر بظروف تتطلب فهمًا أكبر لطبيعة الكرة المصرية وطبيعة المنافسة المحلية.



وأضاف أبو الدهب، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة "صدى البلد"، أن مستوى إمام عاشور شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الموسم الحالي، ولم يظهر بالشكل المتوقع منه، مقارنة بما قدمه في فترات سابقة.



كما أشار أبو الدهب إلى أن أحمد سيد "زيزو" لم ينجح حتى الآن في تقديم الأداء الفني المنتظر مع الأهلي ومستواه يعد علامة استفهام، مؤكدًا أن الفريق يعاني بشكل عام من غياب الانسجام وتراجع المستوى داخل الملعب.