ناقص يحمل ويولد | محام بالنقض : السيدات طالبن بالمساواة مع الرجل في كل حاجة

أكد عصام عجاج المحامي بالنقض، أنه خلال السنوات الماضية تم رفع سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية 3 مرات دون سند قانوني وهذا لإرضاء السيدات.

وقال عجاج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" السيدات طالبوا بالمساواة مع الرجل في كل حاجة لكن فاضل حاجة واحدة الراجل يحمل ويولد ".

ولفت عصام عجاج :" الخلع أصبح يتم بدون إرادة الزوج ومازال موجود وهذا أمر مخالف للدستور ".

وتابع عصام عجاج :" الراجل بيتحبس على الفاضي والمليان في الأحوال الشخصية وأصبح هناك مضاعفة للعقوبة الواقعة على الرجل إذا لم يقم بسداد النفقة".

